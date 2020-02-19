بعد قصف ريف اللاذقية.. عشرات الضربات البرية تستهدف جسر الشغور وريفها.. و140 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد”

19 فبراير,2020
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قصفت قوات النظام بعشرات القذائف مناطق في ريف إدلب الغربي وصولا إلى محاور ريف اللاذقية، حيث استهدفت كل من محيط النقطة التركية في اشتبرق ومدينة جسر الشغور ومرعند والناجية وبداما والبرناص وسلة الزهور بريف إدلب، ومناطق في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. 
واستهدفت الطائرات الحربية الروسية مناطق في جبل الأربعين وأريحا جنوب مدينة إدلب. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، قصفا بـ4 صواريخ شديدة الانفجار استهدفت مناطق في ريف اللاذقية.
وفي سياق ذلك، تصدت الدفاعات الجوية في ريف اللاذقية لأهداف يعتقد أنها ذات الصواريخ كانت في طريقها لاستهداف القاعدة الروسية.
على صعيد متصل، قصفت المدفعية التركية تمركزات قوات النظام في بلدة سلمى بريف اللاذقية الشمالي. كما قصفت المدفعية التركية تجمعات قوات النظام في محوري سراقب والنيرب بريف إدلب.
وبذلك، يرتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية إلى 118، استهدفت خلالها محيط الأتارب وكفر نوران وأطراف دارة عزة ومحيط بالا وأطراف السحارة وتقاد بريف حلب الغربي، ومنطف ودير سنبل وأطراف معارة النعسان والركايا بريف إدلب.
كما ارتفع عدد غارات طائرات النظام الحربية إلى 23، استهدفت مناطق في ريف حلب وإدلب. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد رجل وزوجته، اليوم، في قصف جوي نفذته الطائرات الحربية الروسية على بلدة معارة النعسان بريف إدلب.

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