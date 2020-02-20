بعد القصف المكثف براً وجواٌ خلال يوم أمس.. قوات النظام تواصل ضرباتها البرية العنيفة على ريفي حلب وإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف الصاروخي المكثف على مناطق في كل من الأتارب ودارة عزة غرب حلب، وكفرنبل وحاس ومحيط الدانا بالإضافة مدينة جسر الشغور وبلدة بداما، على صعيد متصل واصلت الطائرات الروسية ضرباتها الجوية على مناطق في محيط دارة عزة والأتارب بريف حلب الغربي، بينما وثق السوري استشهاد مواطن جراء قصف بري نفذته قوات النظام مساء أمس على الأتارب بريف حلب الغربي

وكان المرصد السوري رصد خلال الساعات الفائتة قصفا صاروخيا لقوات النظام بعشرات القذائف مناطق على ريف إدلب الغربي وصولا إلى محاور ريف اللاذقية، حيث استهدفت كل من محيط النقطة التركية في اشتبرق ومدينة جسر الشغور ومرعند والناجية وبداما والبرناص وسلة الزهور بريف إدلب، ومناطق في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

واستهدفت الطائرات الحربية الروسية مناطق في جبل الأربعين وأريحا جنوب مدينة إدلب.

وفي سياق ذلك، تصدت الدفاعات الجوية في ريف اللاذقية مساء أمس لأهداف يعتقد أنها ذات الصواريخ كانت في طريقها لاستهداف القاعدة الروسية.

على صعيد متصل، قصفت المدفعية التركية تمركزات قوات النظام في بلدة سلمى بريف اللاذقية الشمالي. كما قصفت المدفعية التركية تجمعات قوات النظام في محوري سراقب والنيرب بريف إدلب.