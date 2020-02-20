مدير “المرصد السوري”: قصف “حميميم” رسالة واضحة إلى روسيا.. 4 صواريخ انطلقت من مناطق المعارضة وصلت القاعدة.. هذه المرة الأولى التي يتم استهداف حميميم من هذه البقعة الجغرافية أي أن هناك رسالة واضحة من تركيا لروسيا والنظام بأن تركيا قادرة على استهداف مناطق النظام والساحل السوري.. الصواريخ تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية وسقطت في الأراضي الزراعية بريف جبلة.. بعد هذا الاستهداف كان هناك قصف بالمدفعية التركية على مناطق تواجد قوات النظام في سلمى وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.. بعدها حلقت الطائرات الروسية وقصفت ذات المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ وعدة مناطق بإدلب.. 118 غارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الروسية خلال اليوم.. كان هناك قصفا متبادلا بين القوات التركية وقوات النظام التي استهدفت محيط نقطة اشتبرق.. كما أن القوات التركية قصفت مناطق قوات النظام في سراقب.. نخشى أن يكون قد “فاتهم القطار” للفصائل.. وأن تكون هناك تسويات إقليمية ودولية وبعد ذلك لتحييد سلاح المعارضة بشكل كامل.. هناك جبهة طويلة ممتدة من منبج حتى ريف اللاذقية.. والمعارضة لن تستطيع فتح أي جبهة إلا بإذن من تركيا

مدير "المرصد السوري": قصف "حميميم" رسالة واضحة إلى روسيا.. 4 صواريخ انطلقت من مناطق المعارضة وصلت القاعدة مدير "المرصد السوري": قصف "حميميم" رسالة واضحة إلى روسيا.. 4 صواريخ انطلقت من مناطق المعارضة وصلت القاعدة.. هذه المرة الأولى التي يتم استهداف حميميم من هذه البقعة الجغرافية أي أن هناك رسالة واضحة من تركيا لروسيا والنظام بأن تركيا قادرة على استهداف مناطق النظام والساحل السوري.. الصواريخ تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية وسقطت في الأراضي الزراعية بريف جبلة.. بعد هذا الاستهداف كان هناك قصف بالمدفعية التركية على مناطق تواجد قوات النظام في سلمى وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.. بعدها حلقت الطائرات الروسية وقصفت ذات المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ وعدة مناطق بإدلب.. 118 غارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الروسية خلال اليوم.. كان هناك قصفا متبادلا بين القوات التركية وقوات النظام التي استهدفت محيط نقطة اشتبرق.. كما أن القوات التركية قصفت مناطق قوات النظام في سراقب.. نخشى أن يكون قد "فاتهم القطار" للفصائل.. وأن تكون هناك تسويات إقليمية ودولية وبعد ذلك لتحييد سلاح المعارضة بشكل كامل.. هناك جبهة طويلة ممتدة من منبج حتى ريف اللاذقية.. والمعارضة لن تستطيع فتح أي جبهة إلا بإذن من تركيا Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 19, 2020