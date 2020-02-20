في مشهد اعتيادي.. جراد “جيش الوطن” يعفِّش المناطق التي سيطر عليها مؤخراً في مدينة حلب وضواحيها وسط استياء شعبي كبير

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استياءًا شعبياً كبيراً لدى أهالي وسكان مدينة حلب وريفها ضمن المناطق الذي يسيطر عليها “النظام السوري”، وذلك على خلفية عمليات “التعفيش” والسرقات ونهب ممتلكات المواطنين من قبل جراد “جيش الوطن والشبيحة”، حيث يتم سرقة محتويات المنازل والمحال من المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام خلال الأيام القليلة الفائتة سواء في حي الزهراء ضمن مدينة حلب أو بلدات وقرى ومزارع شمال وشمال غرب حلب، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عمليات التعفيش مستمرة على قدم وساق دون أي رادع كما أن المسروقات يتم بيعها بأحد الأسواق من قبل الشبيحة وقوات النظام والمليشيات الموالية لها، وذلك في مشهد مكرر حيث لا يلبث أن يسيطر “النظام السوري” على منطقة ما في سورية، حتى يتسابق “جراد جيش الوطن” إلى تعفيش ونهب ممتلكات المدنيين، أو ما تبقى منها إن صح التعبير، بعد أن دمرت طائرات النظام و”الضامن” الروسي الممتلكات العامة والخاصة.