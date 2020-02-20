الطائرات الروسية تجدد قصفها الجوي المكثف على مناطق عدة بريفي حلب وإدلب

20 فبراير,2020
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جددت طائرات حربية روسية ضرباتها الجوية صباح اليوم الخميس على مناطق في ريفي إدلب وحلب، حيث استهدفت الغارات الروسية كل من التوامة وتقاد وكفرنوران وأطراف الأتارب ومحيط دارة عزة بريف حلب الغربي، وأطراف معارة النعسان وأماكن بجبل شحشبو بريف إدلب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وكان المرصد السوري نشر قبل قليل، أنه رصد استمرار القصف الصاروخي المكثف على مناطق في كل من الأتارب ودارة عزة غرب حلب، وكفرنبل وحاس ومحيط الدانا بالإضافة مدينة جسر الشغور وبلدة بداما، على صعيد متصل واصلت الطائرات الروسية ضرباتها الجوية على مناطق في محيط دارة عزة والأتارب بريف حلب الغربي، بينما وثق السوري استشهاد مواطن جراء قصف بري نفذته قوات النظام مساء أمس على الأتارب بريف حلب الغربي

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