تركيا: المحادثات مع روسيا بشأن سوريا تشهد دفئا لكن الأمر يتطلب المزيد

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس إن هناك قدرا من التقارب مع روسيا في المحادثات المتعلقة بمنطقة إدلب في سوريا، لكنه أضاف أن المناقشات ليست على المستوى المرجو بعد.

وقال جاويش أوغلو لقناة (تي.آر.تي خبر) إن تركيا وروسيا ستكثفان المحادثات الخاصة بإدلب في الأيام المقبلة، مضيفا أن الرئيسين التركي والروسي قد يناقشان الأمر أيضا.

المصدر: رويترز

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.