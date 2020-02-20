مدير “المرصد السوري”: الغارات الروسية مستمرة على ريف حلب الغربي، كـ الأتارب وكفر نوران ودارة عزة ومناطق أُخرى، بالإضافة لغارات جوية أُخرى استهدفت مناطق في ريف إدلب، للمرة الأولى كان هناك استهداف بصواريخ متوسطة المدى لمحيط مطار حميميم في جبلة، إذا مرت الأيام الـ 8 القادمة دون أن يكون هناك تصعيد من قبل الأتراك اتجاه قوات النظام هذا يدل علي ماقلناه سابقاً “فيلم إعلامي” سخيف من قبل الأتراك للقول بأنهم يريدون استهداف النظام، بينما الواقع كل ما جرى على الأراضي السورية كان اتفاق “روسي – تركي” لفرض سيطرة النظام على طريق دمشق – حلب الدولي الذي عاد للعمل، الآن النظام والروس يعملون على تأمين طريق دمشق – حلب الدولي، الموضوع الإنساني لايزال متفاقم لايزال هناك مئات آلاف النازحين على الحدود مع لواء اسكندرون يفترشون العراء أو يباتون في مخيمات، عدد القوات التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ الـ 3 من شهر فبراير / شباط ارتفع لنحو 2500 آلية تركية، وأكثر من 7200 جندي تركي باتوا ينتشرون في تلك المنطقة من الأراضي السورية، إذا لم يقاتلوا النظام سيكون دورهم قتال “المجموعات الجهادية”

مدير "المرصد السوري": الغارات الروسية مستمرة على ريف حلب الغربي، كـ الأتارب وكفر نوران ودارة عزة ومناطق أُخرى مدير "المرصد السوري": الغارات الروسية مستمرة على ريف حلب الغربي، كـ الأتارب وكفر نوران ودارة عزة ومناطق أُخرى، بالإضافة لغارات جوية أُخرى استهدفت مناطق في ريف إدلب، للمرة الأولى كان هناك استهداف بصواريخ متوسطة المدى لمحيط مطار حميميم في جبلة، إذا مرت الأيام الـ 8 القادمة دون أن يكون هناك تصعيد من قبل الأتراك اتجاه قوات النظام هذا يدل علي ماقلناه سابقاً "فيلم إعلامي" سخيف من قبل الأتراك للقول بأنهم يريدون استهداف النظام، بينما الواقع كل ما جرى على الأراضي السورية كان اتفاق "روسي – تركي" لفرض سيطرة النظام على طريق دمشق – حلب الدولي الذي عاد للعمل، الآن النظام والروس يعملون على تأمين طريق دمشق – حلب الدولي، الموضوع الإنساني لايزال متفاقم لايزال هناك مئات آلاف النازحين على الحدود مع لواء اسكندرون يفترشون العراء أو يباتون في مخيمات، عدد القوات التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ الـ 3 من شهر فبراير / شباط ارتفع لنحو 2500 آلية تركية، وأكثر من 7200 جندي تركي باتوا ينتشرون في تلك المنطقة من الأراضي السورية، إذا لم يقاتلوا النظام سيكون دورهم قتال "المجموعات الجهادية" Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 20, 2020