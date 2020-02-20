بعد تمهيد ناري مكثف.. القوات التركية والفصائل تقتحم بلدة النيرب مجدداً وسط معارك عنيفة مع قوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوما عنيفا تنفذه القوات التركية والفصائل على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف إدلب الشرقي، وذلك بعد عملية تمهيد مكثفة بعشرات القذائف الصاروخية، وتمكنت القوات المهاجمة من اقتحام البلدة والسيطرة على نحو نصفها وسط استمرار المعارك العنيفة بين الطرفين، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى بين الجانبين.

ورصد المرصد السوري قبل قليل قصفاً صاروخياً مكثفاً وعنيفاً تنفذه القوات التركية والفصائل على مواقع قوات النظام في بلدة النيرب بريف إدلب، بالتزامن تحشدات للقوات التركية والفصائل في أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بعملية برية جديدة على النيرب، بعد أن كانت قد شنت عملية مشابهة قبل أيام أفضت إلى سيطرة مؤقتة على البلدة سرعان ما استعادتها قوات النظام، على صعيد متصل قصفت طائرات النظام الحربية مناطق في محيط منطقة قميناس وتل مصيبين ومحيط مدينة أريحا، بينما جددت الطائرات الروسية قصفها على شهرناز وحورتة بجبل شحشبو.