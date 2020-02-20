المعارك تتواصل بعنف في النيرب والقوات التركية تقصف سراقب وقرى في محيطها بشكل مكثف

تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة داخل بلدة النيرب شرق إدلب، بين قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جانب، والقوات التركية والفصائل من جانب آخر، في هجوم متواصل من قبل الأخير في محاولة لفرض سيطرتها الكاملة على البلدة بعد سيطرتها على أجزاء واسعة منها بتمهيد ناري مكثف وهستيري، فيما تحاول قوات النظام صد الهجوم واستعادة زمام المبادرة، كذلك تنفذ القوات التركية قصفا مكثفا على مدينة سراقب وآفس ومعارة عليا بريفها كتمهيد ناري مكثف وترقب لشن هجمات عليها فيما إذا بسطت سيطرتها على النيرب، بدورها وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى المنطقة، فيما تشن طائرات النظام وروسيا غارات على قميناس وسرمين ومناطق أخرى بريف حلب الغربي.

ورصد المرصد السوري قبل ساعات قصفاً صاروخياً مكثفاً وعنيفاً تنفذه القوات التركية والفصائل على مواقع قوات النظام في بلدة النيرب بريف إدلب، بالتزامن تحشدات للقوات التركية والفصائل في أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بعملية برية جديدة على النيرب، بعد أن كانت قد شنت عملية مشابهة قبل أيام أفضت إلى سيطرة يبين ومحيط مدينة أريحا، بينما جددت الطائرات الروسية قصفها على شهرناز وحورتة بجبل شحشبو.