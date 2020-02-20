المعارك تتواصل بعنف في النيرب والقوات التركية تقصف سراقب وقرى في محيطها بشكل مكثف

20 فبراير,2020
أقل من دقيقة

تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة داخل بلدة النيرب شرق إدلب، بين قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جانب، والقوات التركية والفصائل من جانب آخر، في هجوم متواصل من قبل الأخير في محاولة لفرض سيطرتها الكاملة على البلدة بعد سيطرتها على أجزاء واسعة منها بتمهيد ناري مكثف وهستيري، فيما تحاول قوات النظام صد الهجوم واستعادة زمام المبادرة، كذلك تنفذ القوات التركية قصفا مكثفا على مدينة سراقب وآفس ومعارة عليا بريفها كتمهيد ناري مكثف وترقب لشن هجمات عليها فيما إذا بسطت سيطرتها على النيرب، بدورها وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى المنطقة، فيما تشن طائرات النظام وروسيا غارات على قميناس وسرمين ومناطق أخرى بريف حلب الغربي.

ورصد المرصد السوري قبل ساعات قصفاً صاروخياً مكثفاً وعنيفاً تنفذه القوات التركية والفصائل على مواقع قوات النظام في بلدة النيرب بريف إدلب، بالتزامن تحشدات للقوات التركية والفصائل في أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بعملية برية جديدة على النيرب، بعد أن كانت قد شنت عملية مشابهة قبل أيام أفضت إلى سيطرة يبين ومحيط مدينة أريحا، بينما جددت الطائرات الروسية قصفها على شهرناز وحورتة بجبل شحشبو.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

20 فبراير,2020

انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في حي “المرجة” وسط العاصمة دمشق

20 فبراير,2020

بعد تمهيد ناري مكثف.. القوات التركية والفصائل تقتحم بلدة النيرب مجدداً وسط معارك عنيفة مع قوات النظام

20 فبراير,2020

القوات التركية والفصائل تنفذ قصفاً صاروخياً مكثفاً على بلدة النيرب بريف إدلب وسط ترقب لهجوم بري جديد

20 فبراير,2020

جرحى في انفجار عنيف ضرب بلدة حارم عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون