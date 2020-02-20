مدير “المرصد السوري”: غارات مكثفة من طائرات النظام لم تتمكن من إيقاف تقدم الفصائل و”القوات التركية” والسيطرة على معظم بلدة “النيرب” الواقعة غرب سراقب شمال طريق حلب – اللاذقية الدولي، الاشتباكات على أشدها، لانعلم إذا ما كانت عملية حقيقة انطلقت وسوف تستمر أم هي محاولة إبعاد قوات النظام عن النيرب، أكثر من نصف بلدة النيرب هي الآن تحت سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية والقوات التركية، بلدة النيرب تبعد نحو 8 كلم عن مدينة إدلب ويوجد عدة نقاط للقوات التركية في محيطها، في حال تمكنت القوات التركية والفصائل الموالية والجهادية من ابعاد قوات النظام عن النيرب تخسر قوات النظام بلدة واقعة على أطراف طريق حلب – اللاذقية الدولي، الروس لم يدخلوا على خط القصف ، بالأمس كان هناك محاولة من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها باستهداف “مطار حميميم” بصواريخ أرض أرض متوسطة المدى أُعطيت للفصائل الموالية لتركيا، تركيا تقود المعركة وتدخل اشتباكات مباشرة في منطقة النيرب مع قوات النظام، سوف نشاهد خلال الساعات الأخيرة القادمة ماذا سيكون عليه الحال في بلدة النيرب ومابعد النيرب، بمجرد السيطرة على النيرب تركيا تحاول تنفيذ أقوال أردوغان على الأرض، هل ستسمح روسيا لتركيا بالعودة إلى طريق دمشق – حلب الدولي سنرى خلال الساعات القادمة.

مدير "المرصد السوري": غارات مكثفة من طائرات النظام لم تتمكن من إيقاف تقدم الفصائل و"القوات التركية" والسيطرة على معظم بلدة "النيرب" مدير "المرصد السوري": غارات مكثفة من طائرات النظام لم تتمكن من إيقاف تقدم الفصائل و"القوات التركية" والسيطرة على معظم بلدة "النيرب" الواقعة غرب سراقب شمال طريق حلب – اللاذقية الدولي، الاشتباكات على أشدها، لانعلم إذا ما كانت عملية حقيقة انطلقت وسوف تستمر أم هي محاولة إبعاد قوات النظام عن النيرب، أكثر من نصف بلدة النيرب هي الآن تحت سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية والقوات التركية، بلدة النيرب تبعد نحو 8 كلم عن مدينة إدلب ويوجد عدة نقاط للقوات التركية في محيطها، في حال تمكنت القوات التركية والفصائل الموالية والجهادية من ابعاد قوات النظام عن النيرب تخسر قوات النظام بلدة واقعة على أطراف طريق حلب – اللاذقية الدولي، الروس لم يدخلوا على خط القصف ، بالأمس كان هناك محاولة من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها باستهداف "مطار حميميم" بصواريخ أرض أرض متوسطة المدى أُعطيت للفصائل الموالية لتركيا، تركيا تقود المعركة وتدخل اشتباكات مباشرة في منطقة النيرب مع قوات النظام، سوف نشاهد خلال الساعات الأخيرة القادمة ماذا سيكون عليه الحال في بلدة النيرب ومابعد النيرب، بمجرد السيطرة على النيرب تركيا تحاول تنفيذ أقوال أردوغان على الأرض، هل ستسمح روسيا لتركيا بالعودة إلى طريق دمشق – حلب الدولي سنرى خلال الساعات القادمة. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 20, 2020