اشتباكات عنيفة تدور في بلدة النيرب الواقعة على طريق حلب – اللاذقية، هذه البلدة الوحيدة التي سيطرت عليها قوات النظام في تلك المنطقة

مدير "المرصد السوري": اشتباكات عنيفة تدور في بلدة النيرب الواقعة على طريق حلب – اللاذقية، هذه البلدة الوحيدة التي سيطرت عليها قوات النظام في تلك المنطقة، الهجوم من قبل "القوات التركية" والفصائل المقاتلة والجهادية، تمت السيطرة على معظم البلدة وإلى الآن قوات النظام تشتبك مع القوات المتقدمة إلى البلدة، الطيران الحربي التابع للنظام هو الذي يشارك في المعركة لايوجد استهداف للطيران من قبل الدفاعات الجوية التركية مثل مافعلت بالطائرات المروحية سابقاً، الطائرات الروسية تستهدف ريف حلب الجنوبي الغربي المتاخم لتلك المنطقة ولم تدخل على خط القصف في النيرب، أعتقد أننا سنشاهد في الساعات القادمة إما التهدئة أو انتشار دوريات روسية – تركية على طريق دمشق – حلب الدولي وفق الوعود الروسية لأردوغان بأن تنسحب قوات النظام بعد سيطرتها على كامل طريق دمشق – حلب الدولي، أو سنشاهد تدهور في الوضع العسكري، مثل ماجرى يوم أمس بالسماح من قبل تركيا للفصائل باستهداف مطار حميميم بصواريخ أرض أرض متوسطة المدى كانت قد أُعطيت للفصائل من قبل تركيا، النيرب تقع على بعد مسافة 8 كلم من مدينة إدلب، الساعات المقبلة سوف تضح الكثير من الأمور، إما التوتر الروسي – التركي، أم هذا قبل التهدئة الكاملة في إدلب، هناك تخبط في الكلام التركي، شاهدنا كيف قامت تركيا برسم خطوط تقدم قوات النظام من دارة عزة وصولاً إلى أقسى ريف إدلب الجنوبي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 20, 2020