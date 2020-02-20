مدير “المرصد السوري”: عندما نعول على تركيا هكذا تكون النتائج.. عندما كنا نعول على أبناء الشعب السوري كان النظام يسيطر على 19% من الأراضي السورية أما اليوم بات يسيطر على 72% من الأراضي السورية بمعاونة “أردوغان” الذي لا يزال البعض يراهن عليه.. هناك11 قتيلا من قوات النظام و14 قتيلا من الفصائل الجهادية والمقاتلة كما اعترف الأتراك بمقتل جنديين تركيين حتى اللحظة.. العملية العسكرية لم تكن جسا للنبض.. تمكنت قوات النظام من استعادة بلدة النيرب بشكل كامل وشاركت الطائرات الروسية وقصفت محيط النقاط التركية.. إذا هي رسالة روسية إلى تركيا.. “أردوغان” يقول ولا يفعل كما عهدناه منذ بداية الثورة السورية.. ما جرى اليوم في النيرب هو إحباط لمعنويات الشعب السوري.. لم يكن “أردوغان” يوما مع الشعب السوري.. بل هو يدعم فصيلا بعينه من أجل أن يصل هذا الفصيل إلى السلطة.. كما أن “أردوغان” أدخل عشرات آلاف الجهاديين على حساب الفصائل المعتدلة والمنشقين عن قوات النظام.. ولو كانوا في الواجهة لكان الأمر مختلف عن حال اليوم.. كانت هناك محاولة تركية لفرض السيطرة على النيرب وليس إرسال رسالة للروس فقط.. روسيا استعادت طريق دمشق-حلب الدولي وافتتحته أمام الحركة المدنية ولن تعيده إلى تركيا.. القوات التركية شاركت عبر الإسناد المدفعي وجنود المشاة دخلوا لأول مرة إلى النيرب

مدير "المرصد السوري": عندما نعول على تركيا هكذا تكون النتائج مدير "المرصد السوري": عندما نعول على تركيا هكذا تكون النتائج.. عندما كنا نعول على أبناء الشعب السوري كان النظام يسيطر على 19% من الأراضي السورية أما اليوم بات يسيطر على 72% من الأراضي السورية بمعاونة "أردوغان" الذي لا يزال البعض يراهن عليه.. هناك11 قتيلا من قوات النظام و14 قتيلا من الفصائل الجهادية والمقاتلة كما اعترف الأتراك بمقتل جنديين تركيين حتى اللحظة.. العملية العسكرية لم تكن جسا للنبض.. تمكنت قوات النظام من استعادة بلدة النيرب بشكل كامل وشاركت الطائرات الروسية وقصفت محيط النقاط التركية.. إذا هي رسالة روسية إلى تركيا.. "أردوغان" يقول ولا يفعل كما عهدناه منذ بداية الثورة السورية.. ما جرى اليوم في النيرب هو إحباط لمعنويات الشعب السوري.. لم يكن "أردوغان" يوما مع الشعب السوري.. بل هو يدعم فصيلا بعينه من أجل أن يصل هذا الفصيل إلى السلطة.. كما أن "أردوغان" أدخل عشرات آلاف الجهاديين على حساب الفصائل المعتدلة والمنشقين عن قوات النظام.. ولو كانوا في الواجهة لكان الأمر مختلف عن حال اليوم.. كانت هناك محاولة تركية لفرض السيطرة على النيرب وليس إرسال رسالة للروس فقط.. روسيا استعادت طريق دمشق-حلب الدولي وافتتحته أمام الحركة المدنية ولن تعيده إلى تركيا.. القوات التركية شاركت عبر الإسناد المدفعي وجنود المشاة دخلوا لأول مرة إلى النيرب Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 20, 2020