القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى تل تمر وانقطاع الكهرباء عن البلدة

21 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها من مواقعها في قرى داودية والعزيزية، استهدف قرى عريشة وأم الكيف شمال بلدة تل تمر. وتسبب القصف بانقطاع الكهرباء عن بلدة تل تمر، بسبب استهداف القوات التركية خطوط التوتر العالي وخطوط الكهرباء في قرية أم الكيف.
ورصد “المرصد السوري” في 19 فبراير/شباط، اشتباكات بوتيرة عنيفة على محوري أم الكيف وتل الطويلة بريف تل تمر، بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، في إطار الهجوم العنيف من قبل الإخير على مواقع الأول، بإسناد ناري مكثف من قبل المدفعية التركية.

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