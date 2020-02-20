القوات التركية تستقدم رتلاً عسكرياً جديداً إلى سوريا.. ونحو 3000 آلية عسكرية دخلت منطقة “خفض التصعيد” خلال 18 يوما 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري للجيش التركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يضم أكثر من 55 مصفحة وشاحنة ودبابتين وآلات حفر، حيث اتجه الرتل إلى النقاط التركية في محافظة إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 2590 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7400 جندي تركي.