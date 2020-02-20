دعوات لكسر الجدار الحدودي مع تركيا.. ومظاهرات في إدلب تأييدا للعملية العسكرية التركية

21 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج مظاهرة، مساء اليوم، ضمت العشرات من الأهالي والناشطين في مدينة إدلب تضامناً مع العملية العسكرية التركية في إدلب وريفها ضد قوات النظام والقوات المساندة لها.
ودعا ناشطون لمظاهرات من اجل كسر الجدار الحدودي مع تركيا، للضغط على المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في إدلب وحلب. وخرجت مظاهرة حاشدة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، اليوم، تأييداً لعملية عسكرية تركية ضد “نظام الأسد”، وتأكيداً لمطالب الثورة بإسقاط النظام.

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