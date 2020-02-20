تزامنا مع قصف تركي يستهدف مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.. قصف مدفعي يستهدف إعزاز 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت المدفعية التركية مساء اليوم قرية المالكية الخاضعة لنفوذ القوات الكردية شمال حلب. وفي سياق ذلك قصفت القوات الكردية مدينة اعزاز بعدة قذائف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 19 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية تل جيجان الواقعة في منطقة الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على قرى تل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينه، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.