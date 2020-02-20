الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام جنوب إدلب.. وأكثر من 230 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد”

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء غارة جوية روسية استهدفت بلدة معارة النعسان شرق مدينة إدلب. كما وثق “المرصد السوري” صباح اليوم، استشهاد مواطن جراء قصف مدفعي لقوات النظام ليلة أمس على بلدة الأتارب بريف حلب الغربي.

ورصد “المرصد السوري” استمرار القصف البري المتقطع على القرى والبلدات الواقعة شرق مدينة إدلب.

على صعيد متصل، قصفت الفصائل المقاتلة تجمعات قوات النظام في محور مدايا بريف إدلب الجنوبي، فيما عززت القوات التركية تواجدها في المنطقة الواقعة غرب بلدة النيرب، عقب انسحاب المقاتلين منها بشكل كامل مساء اليوم. ورصد “المرصد السوري” قبل ساعات، انخفاض وتيرة الاشتباكات على محاور شرق إدلب. وكان “المرصد السوري” رصد، صباح اليوم، هجوما عنيفا تنفذه الفصائل والقوات التركية على مواقع قوات النظام في بلدة النيرب. كما نفذت القوات التركية قصفا مكثفا على مدينة سراقب وآفس ومعارة عليا.

وتتواصل الغارات من الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام، إذ ارتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية إلى 146، استهدفت مناطق في ريف إدلب ومناطق الاشتباكات شرق مدينة إدلب. وارتفع عدد غارات طائرات النظام الحربية التي استهدفت مناطق في إدلب وحلب، إلى89.

على صعيد متصل، قُتل جنديين تركيين وأصيب 3 آخرين خلال القصف والاشتباكات على أطراف بلدة النيرب شرق مدينة إدلب، كما قتل 14 عنصرا من الفصائل المقاتلة، فيما قتل 11 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال الاشتباكات العنيفة داخل بلدة النيرب شرق إدلب.