استشهاد مواطن وإصابة زوجته وطفله في لغم من مخلفات الحرب في ضواحي مدينة حلب 

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد مواطن وإصابة زوجته وطفله بجروح خطيرة، جراء انفجار لغم من مخلفات العمليات العسكرية في حي الراشدين الخامسة بريف حلب

وبحسب توثيقات “المرصد السوري”، ارتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019 وحتى اليوم، إلى 247 بينهم 65 مواطنة و70 طفلاً.