قصف متبادل بين قوات النظام والأتراك على محاور شرق إدلب.. والطائرات الروسية تجدد استهدافها على ريفي إدلب وحلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الجوي الروسي صباح اليوم الجمعة على ريفي حلب وإدلب، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية غارات على كل من محيط قميناس وجبل الأربعين وأطراف أريحا، ومحيط الأتارب وأطراف دارة عزة بريف حلب الغربي، فيما تشهد محاور التماس بريف إدلب الجنوبي، قصفا صاروخياً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل، بالإضافة لقصف صاروخي تنفذه القوات التركية والفصائل على محاور النيرب وداديخ وآفس، بينما تستهدف قوات النظام بالقذائف الصاروخية مناطق في الأتارب ودارة عزة غرب حلب، وسرمين وقميناس وكفرنبل وحاس بريف إدلب.

وكان المرصد السوري نشر مساء أمس، أن القوات التركية عززت تواجدها في المنطقة الواقعة غرب بلدة النيرب، عقب انسحاب المقاتلين منها بشكل كامل بعد الهجوم العنيف والسيطرة على أجزاء من النيرب.