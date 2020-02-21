في إطار الانتهاكات المتواصلة بمنطقة عفرين.. الفصائل الموالية لأنقرة تعتقل 10 مواطنين في ناحيتي راجو وبلبل لأسباب مجهولة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: لا تزال الفصائل الموالية لأنقرة والعاملة في مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي الغربي، تواصل انتهاكاتها بحق أهالي المنطقة الذين رفضوا التهجير، في محاولة من تلك الفصائل لجرهم في نهاية المطاف إلى الخروج من مناطقهم، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اختطاف فصائل مسلحة لأكثر من 10 مواطنين خلال الـ 48 ساعة الفائتة، وذلك في قرى تابعة لناحيتي بلبل وراجو بريف عفرين، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال، كما جرى اقتيادهم إلى جهة لاتزال مجهولة.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، إلى أن فصيل “صقور الشمال” المدعوم تركياً أجبر سكان محليين في قريتي قزلباش و بيلان على دفع مبالغ مالية لـ “دار القضاء” التابع للفصائل والمتواجد ضمن ناحية راجو تحت وطأة التهديد بالاعتقال في حال رفض الأهالي دفع المبالغ المالية المطلوبة منهم، فيما تقوم عناصر الفصيل ذاته بإجبار المدنيين على كسح أشجار الزيتون وتقليم كروم العنب وتشغيل جراراتهم بنقل الحطب من الأحراش والبساتين المستملكة من قائد الفصيل دون مقابل مادي.