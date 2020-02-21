في إطار الانتهاكات المتواصلة بمنطقة عفرين.. الفصائل الموالية لأنقرة تعتقل 10 مواطنين في ناحيتي راجو وبلبل لأسباب مجهولة

21 فبراير,2020
أقل من دقيقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: لا تزال الفصائل الموالية لأنقرة والعاملة في مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي الغربي، تواصل انتهاكاتها بحق أهالي المنطقة الذين رفضوا التهجير، في محاولة من تلك الفصائل لجرهم في نهاية المطاف إلى الخروج من مناطقهم، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اختطاف فصائل مسلحة لأكثر من 10 مواطنين خلال الـ 48 ساعة الفائتة، وذلك في قرى تابعة لناحيتي بلبل وراجو بريف عفرين، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال، كما جرى اقتيادهم إلى جهة لاتزال مجهولة.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، إلى أن فصيل “صقور الشمال” المدعوم تركياً أجبر سكان محليين في قريتي قزلباش و بيلان على دفع مبالغ مالية لـ “دار القضاء” التابع للفصائل والمتواجد ضمن ناحية راجو تحت وطأة التهديد بالاعتقال في حال رفض الأهالي دفع المبالغ المالية المطلوبة منهم، فيما تقوم عناصر الفصيل ذاته بإجبار المدنيين على كسح أشجار الزيتون وتقليم كروم العنب وتشغيل جراراتهم بنقل الحطب من الأحراش والبساتين المستملكة من قائد الفصيل دون مقابل مادي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

21 فبراير,2020

نحو 45 قتيلاً من قوات النظام والقوات التركية والفصائل حصيلة القصف والمعارك العنيفة على محور النيرب شرق إدلب

21 فبراير,2020

“كيف لنا أن نتعايش مع مصاصي الدماء.. الروس ونظام الأسد أعداء الإنسانية”… مظاهرات ضد الروس والنظام السوري في عدة مناطق بحلب وإدلب

21 فبراير,2020

عدسة المرصد السوري ترصد خروج مظاهرة في مدينة إدلب تنديداً بالعملية العسكرية لقوات النظام والروس واستنكاراً للموقف الدولي

21 فبراير,2020

طائرات النظام والروس الحربية تتناوب على قصف أكثر من 15 منطقة في ريفي حلب وإدلب