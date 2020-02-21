مدير “المرصد السوري”: النظام السوري يحتفظ بحق الرد على اسرائيل دائماً بينما يقصف مناطق المعارضة والمناطق المدنية في سوريا، كذلك إيران التي لا تستطيع الرد على اسرائيل لأن الموازين ستنقلب حينها.

إيران تكتفي في بعض الأحيان بإطلاق بعض القذائف باتجاه الجولان السوري المحتل عن طريق ما يعرف بـ “المقاومة السورية لتحرير الجولان” المدعومة من “حزب الله” اللبناني وإيران.

في الآونة الأخيرة باتوا يخفون خسائرهم وقتلاهم مثلما حصل قبل أيام عندما استهدفت اسرائيل شحنة اسلحة والطائرة التي تحملها مع ضباط من الحرس الثوري الإيراني عندما كانت قادمة من دير الزور.

أي أن هناك معلومات استخباراتية تصل إلى اسرائيل بشكل مستمر، النظام السوري يدافع عن نفسه بإسقاط الصواريخ القادمة إليه ولكن الرد يختلف عن ذلك، النظام يسقط الصواريخ الاسرائيلية بضوء أخضر من روسيا وبذات الوقت اسرائيل تقصف المواقع الاسرائيلية بضوء أخضر روسي من أجل تحجيم دور إيران في سوريا كما أن هناك صراع داخل النظام السوري بين ماهر وبشار الأسد.