طائرات النظام والروس الحربية تتناوب على قصف أكثر من 15 منطقة في ريفي حلب وإدلب

21 فبراير,2020
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تواصل الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية المكثف على مناطق عدة بريفي حلب وإدلب، حيث شنت مزيد من الغارات الجوية على أماكن في الأتارب ومحيط دارة عزة وكفرنوران وتقاد والشيخ سليمان والابزمو والتوامة غرب حلب، والمسطومة ومحيط قميناس وجبل الأربعين وكفرنبل وأطراف أريحا، في حين شنت طائرات النظام الحربية غارات على قرى واقعة بجبل الزاوية جنوب إدلب، على صعيد متصل تعرضت أماكن في مدينة بنش لقصف صاروخي من قبل قوات النظام.

ورصد المرصد السوري منذ ساعات، تجدد القصف الجوي الروسي صباح اليوم الجمعة على ريفي حلب وإدلب، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية غارات على كل من محيط قميناس وجبل الأربعين وأطراف أريحا، ومحيط الأتارب وأطراف دارة عزة بريف حلب الغربي، فيما تشهد محاور التماس بريف إدلب الجنوبي، قصفا صاروخياً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل، بالإضافة لقصف صاروخي تنفذه القوات التركية والفصائل على محاور النيرب وداديخ وآفس، بينما تستهدف قوات النظام بالقذائف الصاروخية مناطق في الأتارب ودارة عزة غرب حلب، وسرمين وقميناس وكفرنبل وحاس بريف إدلب.

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