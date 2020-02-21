موسكو: تركيا أدخلت كميات كبيرة من العتاد العسكري إلى محافظة إدلب

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الجمعة) صحة تقارير تحدثت عن فرار مئات الآلاف من السوريين من إدلب باتجاه تركيا ودعت أنقرة إلى السماح لسكان إدلب بدخول مناطق أخرى من سوريا.

وجاء إعلان الوزارة في بيان، نقلته وكالة رويترز، قالت فيه إن القوات الروسية تستخدم طائرات مسيّرة وموارد أخرى لمراقبة الوضع في إدلب. وأضافت أن تركيا أدخلت كميات كبيرة من العتاد العسكري والذخيرة في الأسابيع الأخيرة إلى محافظة إدلب حيث تواصل قوات النظام السوري هجومها على الفصائل المعارضة التي تدعمها تركيا، وحيث حصلت بعض المواجهات المباشرة بين القوات السورية والتركية.

وفي بروكسل، طالب قادة الاتحاد الأوروبي بوقف الهجوم الذي يشنّه النظام السوري وحلفاؤه في إدلب. وجاء في بيان مشترك صدر عن القمة الأوروبية أنّ «الهجوم العسكري الجديد من جانب النظام السوري وحلفائه في إدلب، والذي تسبّب بمعاناة بشرية هائلة، غير مقبول». وأضاف القادة الأوروبيون أنّ «الاتحاد الأوروبي يدعو كلّ الفاعلين إلى وقف القتال فوراً ويطالب بإلحاح جميع أطراف النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر ومن دون عوائق إلى جميع المحتاجين إليها». كما طالبوا بـ«بوقف دائم لإطلاق النار» وتوفير «ضمانات لحماية المدنيين»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وختم القادة الأوروبيون بيانهم بدعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في الوضع في سوريا لكي «تجري محاسبة» منتهكي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دان هجمات النظام السوري في ادلب، معتبراً أنّ المنطقة تشهد «إحدى أسوأ المآسي الإنسانية».

المصدر:الشرق الاوسط