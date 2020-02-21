الكرملين: يجري بحث عقد قمة حول سوريا بمشاركة روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا

21 فبراير,2020
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أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا تبحث عقد قمة بينها حول سوريا، لكن لم تُتخذ قرارات بعد في هذا الشأن.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إنه “يجري بحث إمكانية عقد قمة، ولا قرارات واضحة في هذا الشأن حتى الآن”، مضيفا أنه في حال رأى الزعماء الأربعة أن هذه القمة ضرورية فإنه من غير المستبعد عقدها.

وحول إمكانية حدوث اشتباكات بين روسيا وتركيا في إدلب، قال بيسكوف: “لا أريد أن أتحدث عن أسوأ السيناريوهات”.

المصدر: وكالات+RT

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