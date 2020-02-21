مدير المرصد السوري:: الجنود الأتراك قتلوا بقصف طائرات روسية ساندت قوات النظام بصد الهجوم على النيرب أي أنهم لم يقتلوا بقصف جوي للنظام، إعلام النظام كاذب والإعلام التركي كاذب، النظام قال بأنه قتل 250 من المقاتلين، لكن تعداد المقاتلين الذين قتلوا أمس في معارك النيرب بلغ في حقيقة الأمر 28 مقاتل، إعلام النظام لم يعترف بمقتل 14 من قواته بعضهم جرى قطع رؤوسهم من قبل الفصائل الجهادية، وزارة الدفاع التركية تعلم بأن الروس هم من قصفوا وقتلوا الجنود الأتراك وهي تعلم أيضاً بتحرك الطائرات الروسية في تلك المنطقة، قضية إدخال صواريخ مضادة للطيران وأن تستهدف طائرات النظام والروس سابقة لآوانها، روسيا هي صاحبة الأجواء في تلك المنطقة، لا نعلم فيما إذا كانت ستنقلب الموازين في الفترة القادمة، الواقع يشير إلى اتفاقيات روسية – تركيا والأخيرة تريد الحصول على مزيد من المكتسبات.

منذ اجتماع الثلاثي المحتل لسورية وهم بوتين – أردوغان – روحاني في منتصف شهر شباط العام الفائت وحتى اللحظة، هناك نحو مليوني نازح والأعداد بتزايد، أكثر من نصف هؤلاء نزحوا منذ منتصف ديسمبر الفائت وإلى الآن، وهناك 1964 مدنياً استشهدوا خلال الفترة هذه بينهم 521 من الأطفال و360 من النساء أي أن هناك خسائر بشرية فادحة نتيجة العمليات العسكرية داخل منطقة “خفض التصعيد”، أيضاً بالنسبة للمقاتلين قتل منهم في الفترة ذاتها ما لا يقل عن 3000 مقاتل بينهم نحو 2000 جهادي، وقوات النظام أيضاً قتل منهم 2817 عنصراً بالإضافة لمقتل عدد من الجنود الروس والأتراك، أي أن عملية التهجير لم تكن وليدة اللحظة هي بدأت منذ الاجتماع المشؤوم لقوى الشر وتصاعدت في الآونة الأخيرة.