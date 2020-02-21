نحو 45 قتيلاً من قوات النظام والقوات التركية والفصائل حصيلة القصف والمعارك العنيفة على محور النيرب شرق إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء المعارك العنيفة التي شهدتها بلدة النيرب يوم أمس الخميس، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 14 بينهم عناصر جرى قطع رؤوسهم وفصلها عن أجسادها من قبل مقاتلين جهاديين، بينما ارتفع تعداد قتلى المقاتلين من الفصائل والجهاديين خلال القصف والاشتباكات ذاتها إلى نحو 28، كما كان قد قتل اثنين من القوات التركية وأصيب آخرون بجراح جراء قصف جوي روسي استهدف أطراف بلدة النيرب، يذكر أن القوات التركية والفصائل كانت قد شنت هجوماً عنيفاً على بلدة النيرب شرق إدلب يوم أمس وذلك بتمهيد ناري هستيري، مكنها من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة من البلدة، قبل أن تتمكن قوات النظام من استعادة زمام المبادرة بدعم جوي روسي، وتمكنت من استعادة السيطرة على البلدة بشكل كامل.