“كيف لنا أن نتعايش مع مصاصي الدماء.. الروس ونظام الأسد أعداء الإنسانية”… مظاهرات ضد الروس والنظام السوري في عدة مناطق بحلب وإدلب

21 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج مظاهرات بعدة مناطق في حلب وإدلب تنديداً بالعمليات العسكرية لقوات النظام والروس واستنكاراً للموقف الدولي منها، حيث خرجت المظاهرات في كل من مدينة إدلب وبلدات قرى بريفها بالإضافة لاعزاز والباب بريف حلب، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام السوري والروس، جاء في بعضها ” كيف لنا أن نتعايش مع مصاصي الدماء، مليشيا أسد قتل وإجرام ممنهج، نبش القبور قتل ممنهج وسلوك انتقامي، الروس ونظام الأسد.. أعداء الإنسانية”

 

عدسة المرصد السوري ترصد خروج مظاهرة في مدينة إدلب تنديداً بالعملية العسكرية لقوات النظام والروس واستنكاراً للموقف الدولي

 

عدسة المرصد السوري ترصد خروج مظاهرة في مدينة إدلب تنديداً بالعملية العسكرية لقوات النظام والروس واستنكاراً للموقف الدولي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, February 21, 2020

 

عدسة المرصد السوري ترصد خروج مظاهرة في مدينة إدلب تنديداً بالعملية العسكرية لقوات النظام والروس واستنكاراً للموقف الدولي

عدسة المرصد السوري ترصد خروج مظاهرة في مدينة إدلب تنديداً بالعملية العسكرية لقوات النظام والروس واستنكاراً للموقف الدولي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, February 21, 2020

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