المرصد السوري لحقوق الانسان:الجيش التركي ينسحب من النيرب في سوريا

أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، اليوم الخميس، بانسحاب القوات التركية والفصائل الموالية لها من بلدة النيرب شرق إدلب، بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 27 من النظام والجنود الأتراك وفصائل موالية له.

وقال مدير المرصد – فى تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية – “إن وتيرة الاشتباكات انخفضت بعد ساعات من المعارك العنيفة بين قوات النظام والقوات التركية، فى حين تمركزت نقاط تركية جديدة فى محيط البلدة“.

وأوضح أن جنديين تركيين قتلا وأصيب 3 آخرين خلال القصف والاشتباكات على أطراف البلدة، كما قتل 14 عنصرا من الفصائل المقاتلة الموالية لأنقرة، كما أسفرت المواجهات عن مقتل 11 من قوات النظام .

المصدر:موقع صحافتي