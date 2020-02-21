المرصد السوري لحقوق الانسان:معارك عنيفة بين قوات النظام والفصائل في إدلب… الحصيلة 27 قتيلاً

تخوض فصائل مقاتلة بدعم تركي، الخميس، معارك عنيفة ضد قوات النظام في محافظة #إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت أنقرة أن جنديين تركيين قتلا، وأصيب خمسة بجروح جراء غارة جوية في إدلب. وألقت الرئاسة التركية مسؤولية القصف على النظام السوري.

ومنذ كانون الأول، تتعرض مناطق في إدلب ومحيطها، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة، لهجوم واسع من دمشق، مكّن قواتها من التقدم في مناطق واسعة في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي.

وأفاد المرصد أن فصائل مقاتلة، بينها هيئة تحرير الشام وأخرى معارضة منضوية في الجبهة الوطنية للتحرير، شنّت بدعم من القوات التركية هجوماً ضد مواقع قوات النظام في بلدة النيرب الواقعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “الأتراك يدعمون الفصائل بسلاح المدفعية، ويؤمنون لها تغطية أثناء تقدمها على الأرض ويتقدمون خلفها”.

وسيطرت الفصائل، وفق المرصد، على الجزء الأكبر من النيرب، قبل أن تجبرها قوات النظام مدعومة بالطيران الحربي على التراجع.

وأسفرت المعارك والقصف الجوي، وفق المرصد، عن مقتل 11 عنصراً من قوات النظام و14 من الفصائل المقاتلة، بالإضافة إلى الجنديين التركيين.

المصدر:النهار