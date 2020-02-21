مدير “المرصد السوري”: فليذهب الأتراك والروس إلى الجحيم.. ما يعنينا هو الشعب السوري ومئات المدنيين الذين يفترشون العراء في ظل هذه الظروف الجوية القاسية.. لا يوجد مكان يفر إليه النازحين في إدلب.. يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على روسيا لإيقاف العملية العسكرية لأن القضية لا تتعلق بنظام بشار الأسد إنما روسيا التي تستمر بالعملية العسكرية.. كما يتعلق بالتعزيزات التركية التي وصلت إلى 7 آلاف جندي تركي دخلوا الأراضي السورية.. يتسائل البعض لماذا “المرصد السوري” ينتقد أردوغان؟ نتحدث بالأرقام منذ اجتماع “بوتين-أردوغان-روحاني” في العام الفائت وصل عدد النازحين إلى أكثر من مليوني نازح نتيجة العملية العسكرية برعاية “الضامن” أردوغان.. كما تسبب القصف باستشهاد نحو 2000 مدني بينهم نحو 520 طفلا.. الأزمة الإنسانية في تصاعد والغارات الروسية مستمرة والقصف المدفعي لقوات النظام يطال مناطق يوجد فيها نازحين.. إذا ما كان هناك جدية من المجتمع الدولي والضغط على الروس والأتراك من أجل وقف إطلاق النار وعودة المدنيين تحت الحماية الدولية وضمانات أوربية وعربية.. وما دون ذلك نقول إن المجتمع الدولي فقد أخلاقه بشكل كامل.. المنظمات الإنسانية لا تستطيع مساعدة أكثر من مليون نازح منذ ديسمبر الفائت وأكثر من مليوني نازح منذ لقاء “بوتين-أردوغان-روحاني”

مدير "المرصد السوري": فليذهب الأتراك والروس إلى الجحيم.. ما يعنينا هو الشعب السوري مدير "المرصد السوري": فليذهب الأتراك والروس إلى الجحيم.. ما يعنينا هو الشعب السوري ومئات المدنيين الذين يفترشون العراء في ظل هذه الظروف الجوية القاسية.. لا يوجد مكان يفر إليه النازحين في إدلب.. يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على روسيا لإيقاف العملية العسكرية لأن القضية لا تتعلق بنظام بشار الأسد إنما روسيا التي تستمر بالعملية العسكرية.. كما يتعلق بالتعزيزات التركية التي وصلت إلى 7 آلاف جندي تركي دخلوا الأراضي السورية.. يتسائل البعض لماذا "المرصد السوري" ينتقد أردوغان؟ نتحدث بالأرقام منذ اجتماع "بوتين-أردوغان-روحاني" في العام الفائت وصل عدد النازحين إلى أكثر من مليوني نازح نتيجة العملية العسكرية برعاية "الضامن" أردوغان.. كما تسبب القصف باستشهاد نحو 2000 مدني بينهم نحو 520 طفلا.. الأزمة الإنسانية في تصاعد والغارات الروسية مستمرة والقصف المدفعي لقوات النظام يطال مناطق يوجد فيها نازحين.. إذا ما كان هناك جدية من المجتمع الدولي والضغط على الروس والأتراك من أجل وقف إطلاق النار وعودة المدنيين تحت الحماية الدولية وضمانات أوربية وعربية.. وما دون ذلك نقول إن المجتمع الدولي فقد أخلاقه بشكل كامل.. المنظمات الإنسانية لا تستطيع مساعدة أكثر من مليون نازح منذ ديسمبر الفائت وأكثر من مليوني نازح منذ لقاء "بوتين-أردوغان-روحاني" DW Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, February 21, 2020