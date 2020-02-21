بعد “تعفيش” المنازل.. الفصائل الموالية لتركيا تهدم المنازل وتسرق الأسلاك الكهربائية منها 

21 فبراير,2020
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لا تزال الفصائل الموالية لتركيا تمارس جميع أنواع الانتهاكات في مناطق عملية “نبع السلام”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات تعفيش تجريها تلك الفصائل في قرية أم عشبة بريف الحسكة.
وقالت مصادر موثوقة إن الفصائل هدمت المنازل الطينية القديمة لاستخراج الخشب منها، كما تم سحب الأسلاك الكهربائية من المنازل لبيعها خردة.
يذكر أن منازل المواطنين تعرضت لعمليات سرقة كبيرة بعد السيطرة عليها خلال عملية “نبع السلام” واستولت تلك الفصائل على المنازل التي هجرها أصحابها.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 19 فبراير/شباط، إفراج الفصائل الموالية لتركيا عن مواطن احتجزته لمدة شهر بغرض الابتزاز والفدية المالية، بعد عودته إلى مدينة رأس العين. وأفرجت تلك الفصائل عنه بعد أن حصلت على مبلغ يقدر بـ10 آلاف دولار أمريكي.
ورصد “المرصد السوري” في 30 يناير/كانون الثاني الفائت، سرقة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا 20 رأس من الأغنام لأحد المواطنين في قرية الأمير الواقعة على الطريق الدولي M4 شمال الرقة. 

 

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