محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا إلى نقاط قوات النظام تشعل الاشتباكات في ريف “تل تمر”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل الموالية لتركيا، إثر تسلل مجموعة عناصر من الأخيرة على مواقع الأولى على محاور قرية دردارة في ريف بلدة تل تمر، فيما ساد الهدوء الحذر منذ مساء أمس على تلك المحاور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 20 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها من مواقعها في قرى داودية والعزيزية، استهدف قرى عريشة وأم الكيف شمال بلدة تل تمر. وتسبب القصف بانقطاع الكهرباء عن بلدة تل تمر، بسبب استهداف القوات التركية خطوط التوتر العالي وخطوط الكهرباء في قرية “أم الكيف”.

ورصد “المرصد السوري”، في 19 فبراير/شباط، اشتباكات بوتيرة عنيفة على محوري أم الكيف وتل الطويلة بريف تل تمر بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا، في إطار الهجوم العنيف من قبل الإخير على مواقع الأولى بإسناد ناري مكثف من قبل المدفعية التركية.