تزامنا مع سوء الأحوال الجوية.. الهدوء الحذر يسود منطقة “خفض التصعيد” 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، هدوءا حذرا في ريفي إدلب وحلب وغياب تام للطائرات الحربية، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، فيما رصد “المرصد السوري” تدمير “مدفع 23” لقوات النظام على محور النيرب بريف إدلب، كما استهدفت الفصائل رتلا لقوات النظام في منطقة خان السبل بريف إدلب.

كان “المرصد السوري” رصد أيضا، قصفا مدفعيا مكثفا نفذته قوات النظام المتمركزة في “معسكر جورين”، استهدف قرى فريكة ومرج الزهور الواقعة على طريق “M4” بالقرب من مدينة جسر، كما قصفت قوات النظام قرى وبلدات البارة ودير سنبل وأحسم وكفرنبل في الريف الإدلبي.

على صعيد متصل، يتواصل القصف الجوي من طائرات “الضامن”الروسي الحربية، حيث نفذت غارات استهدفت بلدة سرمين وقميناس وأريحا ومنطقة جبل الأربعين بريف إدلب. وبذلك، يرتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية إلى 86، استهدفت خلالها الأتارب ومحيط دارة عزة وكفرنوران وتقاد والشيخ سليمان والابزمو والتوامة بريف حلب، والمسطومة ومحيط قميناس وجبل الأربعين وكفرنبل بريف إدلب.

وارتفع عدد الغارات من الطائرات الحربية التابعة للنظام إلى 63، استهدفت خلالها مناطق في جبل الزاوية والمحاور الريف الجنوبي في إدلب.