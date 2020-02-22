الهدوء الحذر يعود إلى جبهات تل تمر بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والفصائل الموالية لأنقرة

22 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة الهدوء الحذر إلى محاور التماس في ريف بلدة تل تمر شمال الحسكة، بعد اشتباكات عنيفة جرت على محور قرية دردارة، في هجوم للفصائل الموالية لأنقرة على مواقع قوات النظام، واستمر الهجوم منذ مساء الأمس حتى فجر اليوم السبت، ترافق مع قصف مكثف ومتبادل بين الطرفين ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية بينهما، فيما لم تسفر الاشتباكات عن تغيرات في خريطة السيطرة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 20 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها من مواقعها في قرى داودية والعزيزية، استهدف قرى عريشة وأم الكيف شمال بلدة تل تمر. وتسبب القصف بانقطاع الكهرباء عن بلدة تل تمر، بسبب استهداف القوات التركية خطوط التوتر العالي وخطوط الكهرباء في قرية “أم الكيف”.

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