قتلى وجرحى في هجمات مسلحة على حواجز لقوات النظام في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي

محافظة حمص – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجمات شهدتها مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي الخاضع لسيطرة قوات النظام وحلفائها، حيث عمد مسلحون مجهولون على مهاجمة 3 حواجز لقوات النظام في المدينة خلال الساعات الفائتة، ودارت اشتباكات بين الطرفين، أفضت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وكان المرصد السوري رصد في الثامن من الشهر الجاري، عملية اغتيال جديدة شهدتها مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال (س.و) وهو أحد أبرز “عرابي” المصالحات في المنطقة وله صلة بالقوات الإيرانية كما كان قد أخبر قوات النظام عن مواقع مستودعات ذخيرة وأسلحة تركتها الفصائل خلفها بعد خروجها من تلبيسة بعد اتفاقات دولية بالإضافة لمساهمته بتسليم عدد من الشبان الذين رفضوا “المصالحة والتسوية” مع النظام السوري.