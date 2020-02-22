طائرات النظام والروس تصعد من قصفها على ريف إدلب الجنوبي عبر أكثر من 60 غارة جوية منذ الصباح

22 فبراير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفلة جراء قصف جوي روسي على قرية جوزف بجبل الزاوية، وفي السياق ذاته يتواصل القصف الجوي بوتيرة مكثفة على محافظة إدلب، حيث ارتفع إلى 60 تعداد الغارات التي شنتها طائرات حربية تابعة للروس والنظام السوري منذ فجر اليوم السبت وحتى اللحظة، مستهدفة خلالها أماكن في كفرنبل والبارة واحسم وبينين والفطيرة وابيين والفطيرة وسرجة وجوزف وأماكن أخرى بجبل الزاوية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف يستهدف المناطق أنفة الذكر، فيما يبدو بأن التصعيد جواً وبراً من قبل الروس والنظام السوري على جبل الزاوية وجبل شحشبو يأتي تمهيداً لعملية عسكرية مرتقبة هناك في محاولة للتقدم باتجاه اتستراد حلب – اللاذقية انطلاًقاً من جنوب إدلب بعد أن إغلاق المنافذ للاتستراد من ريف إدلب الشرقي من قبل القوات التركية.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أنه رصد غارات مكثفة من قبل الطائرات الروسية على مناطق في احسم وبينين والفطيرة وابيين والبارة والفطيرة وسرجة بجبل الزاوية بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، كما شنت غارات عدة بعد منتصف الليل على أماكن في محيط الأتارب بريف حلب الغربي، في حين قصفت قوات النظام أماكن في دير سنبل وكفرنبل وحاس وبسقلا بريف إدلب، ومحيط وأطراف كل من الأتارب ودارة عزة غرب مدينة حلب، بينما يشهد محور النيرب شرق إدلب، عمليات قصف مكثف ومتبادل، بين قوات النظام من طرف، والفصائل والقوات التركية من طرف آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

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