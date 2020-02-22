مدير “المرصد السوري”: الرد الروسي كان واضح على الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” باستهداف مناطق في جبل الزاوية بنحو 60 ضربة جوية من طائرات الروس والنظام صباح اليوم استهدفت بلدات (كنصفرة – سفوهن – كفرعويد – كفرنبل – البارة ) وهناك طفلة شهيدة بقصف جوي على جوزيف من قبل الطائرات الروسية، القصف الجوي يتركز حالياً في جبل الزاوية، في حال تمت السيطرة على بلداته ستسيطر قوات النظام على كامل جنوب إدلب وصولاً إلى جبل شحشبو وكامل سهل الغاب، والإشراف على طريق حلب – اللاذقية الدولي بعد ان انتهى الروس من طريق دمشق – حلب اللاذقية الدولي، في حال تقدمت قوات النظام في جبل الزاوية سوف نشهد موجات نزوح جديدة، الكثير من النازحين يفترشون العراء في منطقة جنديرس بريف عفرين والآخرون محصورن في بقعة جغرافية صغيرة بنحو 2000 كلم متواجد فيها نحو ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف مدني، روسيا تقول لايوجد هذا الرقم، نقول يوجد هذا الرقم وأكبر من هذا الرقم كون كل المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام منذُ لقاء “بوتين – أردوغان – روحاني” فُرغت من سكانها بشكل كامل وهي نحو 300 قرية وبلدة ومدينة.

الرد الروسي كان واضح على الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" باستهداف مناطق في جبل الزاوية بنحو 60 ضربة جوية من طائرات الروس والنظام مدير "المرصد السوري": الرد الروسي كان واضح على الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" باستهداف مناطق في جبل الزاوية بنحو 60 ضربة جوية من طائرات الروس والنظام صباح اليوم استهدفت بلدات (كنصفرة – سفوهن – كفرعويد – كفرنبل – البارة ) وهناك طفلة شهيدة بقصف جوي على جوزيف من قبل الطائرات الروسية، القصف الجوي يتركز حالياً في جبل الزاوية، في حال تمت السيطرة على بلداته ستسيطر قوات النظام على كامل جنوب إدلب وصولاً إلى جبل شحشبو وكامل سهل الغاب، والإشراف على طريق حلب – اللاذقية الدولي بعد ان انتهى الروس من طريق دمشق – حلب اللاذقية الدولي، في حال تقدمت قوات النظام في جبل الزاوية سوف نشهد موجات نزوح جديدة، الكثير من النازحين يفترشون العراء في منطقة جنديرس بريف عفرين والآخرون محصورن في بقعة جغرافية صغيرة بنحو 2000 كلم متواجد فيها نحو ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف مدني، روسيا تقول لايوجد هذا الرقم، نقول يوجد هذا الرقم وأكبر من هذا الرقم كون كل المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام منذُ لقاء "بوتين – أردوغان – روحاني" فُرغت من سكانها بشكل كامل وهي نحو 300 قرية وبلدة ومدينة. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, February 22, 2020