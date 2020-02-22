مدير “المرصد السوري”: القصف يتركز اليوم على مناطق جبل الزاوية سواء من الطائرات الروسية أو الطائرات الحربية التابعة للنظام، على مايبدو هناك ضغط من الروس والنظام لفتح جبهة جديدة

22 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: القصف يتركز اليوم على مناطق جبل الزاوية سواء من الطائرات الروسية أو الطائرات الحربية التابعة للنظام، على مايبدو هناك ضغط من الروس والنظام لفتح جبهة جديدة وهي جبهة جنوب إدلب في محاولة للسيطرة على المزيد من المناطق في المحافظة بعد أن رسمت تركيا خطوط النار الجديدة سواء في معسكر “طلائع البعث” الواقع في المسطومة على طريق إدلب – أريحا أو في قميناس وتفتناز، إذا تمكنت قوات النظام من التقدم في جبل الزاوية سوف تدفع عشرات آلاف المدنيين الذين يتواجدون في تلك المنطقة لنزوح جديد نحو المجهول، هناك شهيدة طفلة بقصف من الطائرات الروسية على بلدة جوزيف في جبل الزاوية، لا يوجد أي معلومات دقيقة عن مقتل جنود أتراك حتى اللحظة، إلى الآن تركيا لم تدخل أنظمة دفاع جوي إلى إدلب، ولكن هل تركيا تستطيع أن تُسقط طائرة روسية في الأجواء السورية أجزم أنها لا تستطيع وإذا قامت تركيا بهذا الفعل سوف تنقلب الموازين وسوف تخرج تركيا ليس من إدلب فقط بل من عفرين وكامل الشمال السوري، عندما أسقطت تركيا في وقت سابق طائرة روسية عن طريق الخطأ سلمت مناطق شاسعة للنظام السوري واضطرت للاعتذار، تركيا ساهمت مع روسيا بإعادة النظام إلى 72% من الأراضي السورية

 

مدير "المرصد السوري": القصف يتركز اليوم على مناطق جبل الزاوية سواء من الطائرات الروسية أو الطائرات الحربية التابعة للنظام

مدير "المرصد السوري": القصف يتركز اليوم على مناطق جبل الزاوية سواء من الطائرات الروسية أو الطائرات الحربية التابعة للنظام، على مايبدو هناك ضغط من الروس والنظام لفتح جبهة جديدة وهي جبهة جنوب إدلب في محاولة للسيطرة على المزيد من المناطق في المحافظة بعد أن رسمت تركيا خطوط النار الجديدة سواء في معسكر "طلائع البعث" الواقع في المسطومة على طريق إدلب – أريحا أو في قميناس وتفتناز، إذا تمكنت قوات النظام من التقدم في جبل الزاوية سوف تدفع عشرات آلاف المدنيين الذين يتواجدون في تلك المنطقة لنزوح جديد نحو المجهول، هناك شهيدة طفلة بقصف من الطائرات الروسية على بلدة جوزيف في جبل الزاوية، لا يوجد أي معلومات دقيقة عن مقتل جنود أتراك حتى اللحظة، إلى الآن تركيا لم تدخل أنظمة دفاع جوي إلى إدلب، ولكن هل تركيا تستطيع أن تُسقط طائرة روسية في الأجواء السورية أجزم أنها لا تستطيع وإذا قامت تركيا بهذا الفعل سوف تنقلب الموازين وسوف تخرج تركيا ليس من إدلب فقط بل من عفرين وكامل الشمال السوري، عندما أسقطت تركيا في وقت سابق طائرة روسية عن طريق الخطأ سلمت مناطق شاسعة للنظام السوري واضطرت للاعتذار، تركيا ساهمت مع روسيا بإعادة النظام إلى 72% من الأراضي السورية

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, February 22, 2020

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