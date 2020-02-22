التوتر الروسي – الأميركي يعود إلى الواجهة شمال شرق سوريا بعد اعتراض القوات الأميركية لرتل عسكري روسي على اتستراد الـ “M4”

22 فبراير,2020
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القوات الأمريكية توسع نفوذها بالقرب من الطريق الدولي "M4" وتنشئ قاعدة عسكرية جديدة
القوات الأمريكية توسع نفوذها بالقرب من الطريق الدولي "M4" وتنشئ قاعدة عسكرية جديدة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية عمدت إلى اعتراض طريق دورية عسكرية روسية مؤلفة من 6 عربات، حيث جرت عملية الاعتراض على طريق حلب – الحسكة المعروف باتستراد الـ “M4” وذلك أثناء توجه الآليات الروسي نحو منطقة عامودا بريف الحسكة الشمالي، وكان المرصد السوري رصد في الـ 3 فبراير/شباط، فصلا جديدا من التوتر بين القوات الأمريكية ونظيرتها الروسية في شمال شرق سوريا، حيث حلقت 3 مروحيات روسية اليوم فوق مدينة “تل تمر”، في حين أقلعت مروحيات أمريكية من قاعدة “قسرك” لإبعاد نظيرتها الروسية عن المنطقة، حيث لاحقتها حتى وصولها أجواء رأس العين بريف الحسكة. على صعيد متصل، التفت عربات روسية على حاجز أمريكي مؤلف من 10 عربات، كانت تتمركز لمنع الدوريات الروسية من السير على طريق “M4″، حيث سلكت طريقا ترابيا وتجاوزت الحاجز الأمريكي لتحلق مروحيات أمريكية أطلقت تحذيرات وأشارت دخانيا للعربات الروسية قبل أن تعود أدراجها.

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