القوات التركية تستقدم رتلاً عسكرياً جديداً إلى سوريا.. رافعة إلى نحو 2700 تعداد الشاحنات والآليات الواصلة خلال 19 يوماً

22 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استقدام القوات التركية لتعزيزات عسكرية جديدة نحو الأراضي السورية، حيث دخل ظهر اليوم السبت رتل عسكري تركي عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال مدينة إدلب، ويتألف الرتل من نحو 80 آلية عسكرية واتجه نحو المواقع التركية في إدلب، وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 2690 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7400 جندي تركي.

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