القوات التركية تجدد قصفها على مواقع قوات النظام غرب حلب.. تزامناً مع استمرار القصف الجوي على منطقة جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية المتمركزة عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون على مناطق تسيطر عليها قوات النظام بالقطاع الغربي من الريف الإدلبي، في حين كانت فصائل تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع “مذخرة” في أجواء منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وذلك بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة، على صعيد متصل يتواصل القصف الجوي من قبل طائرات النظام والروس الحربية على محافظة إدلب، ليرتفع تعداد الغارات منذ صباح اليوم إلى نحو 75 ضربة، طالت مناطق في كل من كفرنبل والبارة واحسم وبينين والفطيرة وابيين والفطيرة وسرجة وجوزف وأماكن أخرى بجبل الزاوية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

ووثق المرصد السوري منذ ساعات، استشهاد طفلة جراء قصف جوي روسي على قرية جوزف بجبل الزاوية، كما أشار المرصد السوري إلى أن التصعيد جواً وبراً من قبل الروس والنظام السوري على جبل الزاوية وجبل شحشبو يأتي تمهيداً لعملية عسكرية مرتقبة هناك في محاولة للتقدم باتجاه اتستراد حلب – اللاذقية انطلاًقاً من جنوب إدلب بعد أن إغلاق المنافذ للاتستراد من ريف إدلب الشرقي من قبل القوات التركية.