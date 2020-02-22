المرصد السوري لحقوق الانسان:إدلب تحت النار.. أكثر من 60 غارة للنظام وروسيا

تشهد ريف محافظة إدلب قصفاً عنيفاً من قبل المدفعية السورية ، متزامناً مع غارات وقصف عنيف من قبل الطائرات الروسية والسورية على ريف مدينة إدلب السورية.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات الروسية والسورية يواصلان القصف الجوي بوتيرة مكثفة على محافظة إدلب، حيث ارتفع إلى 60 تعداد الغارات التي شنتها هذه الطائرات منذ فجر اليوم السبت وحتى اللحظة، مستهدفة خلالها أماكن في كفرنبل والبارة واحسم وبينين والفطيرة وابيين والفطيرة وسرجة وجوزف وأماكن أخرى بجبل الزاوية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف يستهدف المناطق أنفة الذكر، فيما يبدو بأن التصعيد جواً وبراً من قبل الروس والنظام السوري على جبل الزاوية وجبل شحشبو يأتي تمهيداً لعملية عسكرية مرتقبة هناك في محاولة للتقدم باتجاه اتستراد حلب – اللاذقية انطلاًقاً من جنوب إدلب بعد إغلاق المنافذ للاستيراد من ريف إدلب الشرقي من قبل القوات التركية.

و رصد المرصد غارات مكثفة من قبل الطائرات الروسية على مناطق في احسم وبينين والفطيرة وابيين والبارة والفطيرة و سرجة بجبل الزاوية بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، كما شنت غارات عدة بعد منتصف الليل على أماكن في محيط الأتارب بريف حلب الغربي، في حين قصفت قوات النظام أماكن في دير سنبل وكفرنبل وحاس وبسقلا بريف إدلب، ومحيط وأطراف كل من الأتارب ودارة عزة غرب مدينة حلب، بينما يشهد محور النيرب شرق إدلب، عمليات قصف مكثف ومتبادل، بين قوات النظام من طرف، والفصائل والقوات التركية من طرف آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

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