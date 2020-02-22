المرصد السوري لحقوق الانسان: رتل عسكري تركي يدخل الأراضي السورية باتجاه جنوب إدلب

استقدمت القوات التركية تعزيزات عسكرية جديدة نحو الأراضي السورية، ظهر اليوم (السبت)، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد، دخل رتل عسكري تركي عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال مدينة إدلب، ويتألف من نحو 80 آلية عسكرية، واتجه نحو المواقع التركية في إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير (شباط) الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 2690 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7400 جندي تركي.

المصدر:بيروت نيوز