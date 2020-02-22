المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل جندي تركي بقصف لقوات النظام شرق إدلب

قتل جندي تركي متأثراً يجراح أصيب بها جراء القصف المتبادل بين القوات الحكومية والتركية على محور النيرب شرق محافظة إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، ان جندي تركي قتل متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف نفذته القوات الحكومية السورية صباح السبت، على مواقع للقوات التركية بمحور النيرب شرق إدلب.

وجرى نقل الجندي المصاب إلى داخل الأراضي التركية ليفارق الحياة عصر السبت، متأثراً بجراحه.

يشار إلى أن محور النيرب كان قد شهد اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية والقوات التركية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

المصدر:اوغاريت بوست