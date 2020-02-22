المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتراض القوات الأميركية لرتل عسكري روسي على أوتوستراد الـ “M4”

اعترضت القوات الأميركية طريق دورية عسكرية روسية مؤلفة من 6 عربات على طريق حلب – الحسكة المعروف بأوتوستراد الـ ” M4″.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت إن القوات الأميركية عمدت إلى اعتراض طريق دورية عسكرية روسية مؤلفة من 6 عربات، حيث جرت عملية الاعتراض على طريق حلب – الحسكة المعروف بأوتوستراد الـ “M4” وذلك أثناء توجه الآليات الروسية نحو مدينة عامودا.

وكان المرصد السوري رصد في 3 فبراير/شباط الجاري، فصلا جديدا من التوتر بين القوات الأمريكية ونظيرتها الروسية في شمال وشرق سوريا، حيث حلقت 3 مروحيات روسية فوق مدينة “تل تمر”، في حين أقلعت مروحيات أمريكية من قاعدة “قسرك” لإبعاد نظيرتها الروسية عن المنطقة، ولاحقتها حتى وصولها أجواء سري كانييه (رأس العين) بريف الحسكة.

المصدر:بوير برس