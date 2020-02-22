المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل جندي تركي في إدلب.. وأنقرة تدفع بتعزيزات جديدة

قتل جندي تركي، السبت، في إدلب بهجوم لقوات النظام السوري، وفق ما أعلنت السلطات في ولاية غازي عنتاب التركية، تزامنا مع تجدد القصف التركي لمواقع النظام.

واستقدمت أنقرة تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة، فيما قتلت طفلة جراء القصف الروسي المتواصل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن القصف الصاروخي تجدد من قبل القوات التركية المتمركزة عند الحدود السورية على مناطق تسيطر عليها قوات النظام بالقطاع الغربي من الريف الإدلبي.

وأضاف المرصد أن الفصائل تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع في أجواء منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وذلك بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة.

واستقدمت القوات التركية تعزيزات عسكرية جديدة، حيث دخل ظهر السبت رتل عسكري يتكون من حوالي 80 آلية عسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي متجها نحو المواقع التركية في إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 2690 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية. فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7400 جندي تركي، وفق إحصائيات المرصد.

المصدر:Em news