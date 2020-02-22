المرصد السوري لحقوق الانسان:مسلحو الفصائل يختطفون 10 مدنيين في ريف عفرين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإقدام مسلحي الفصائل المدعومة من الجيش التركي على اختطاف عشرة أشخاص في ريف عفرين.

وأوضح المرصد السوري أن الاعتقالات تمت خلال اليومين الماضيين إثر عمليات مداهمة نفذها مسلحو الفصائل المدعومة من الجيش التركي في قرى تابعة لناحيتي بلبلة وراجو في ريف عفرين.

وأضاف المرصد الحقوقي أن عمليات الاعتقال جرت لأسباب غير معروفة، وأن المختطفين اقتيدوا إلى جهة مجهولة.

وكانت المنظمة الحقوقية قد ذكرت الخميس الماضي، أن مُسلحي الفصائل السورية المدعومة من أنقرة، أجبروا سكان قريتين في ريف عفرين على دفع مبالغ مالية والعمل دون مقابل، تحت تهديد الاعتقال.

وأوضح المرصد أن جماعة (صقور الشمال) أجبرت سكان قريتي قزلباش وبيلان، على كسح أشجار الزيتون وتقليم كروم العنب ونقل الحطب من الأحراش والبساتين التي استولى عليها قائد الجماعة، دون مقابل مادي.

يُشار إلى أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) كانت قد قالت في تقريرها السنوي للعام 2019 إن الوضع الأمني في عفرين بات غير آمن على الإطلاق.

واتهمت (هيومن رايتس) مسلحي الفصائل المدعومة من أنقرة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، بينها الابتزاز والتعذيب وفرض قواعد صارمة على لباس النساء والفتيات.

المصدر:ارتا اف ام