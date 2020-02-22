الشرطة العسكرية تقتل قياديا في الفصائل الموالية لتركيا.. واستنفار أمني في عفرين شمال حلب 

22 فبراير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال مدني على يد الفصائل المدعومة من أنقرة في عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل قيادي في فرقة السلطان مراد الموالية لتركيا في عفرين، اليوم، برصاص الشرطة العسكرية، دون معرفة أسباب ذلك، فيما تشهد مدينة عفرين استنفارا أمنيا وانتشارا للفصائل الموالية لتركيا والشرطة العسكرية. على صعيد متصل، سُمع دوي انفجار في مدينة الباب شرق حلب، نتيجة قنبلة رماها مجهولين يستقلون دراجة نارية على حاجز المصرف الزراعي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 20 فبراير/شباط، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، على الطريق الواصل بين قريتي سكرية كبيرة وجب النعسان بريف حلب الشمالي الشرقي. ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن عناصر من “أحرار الشام” هاجموا آخرين من فصيل “جيش الأحفاد”، إثر خلاف فيما بينهما على تهريب أغنام إلى مناطق سيطرة القوات الكردية شمال حلب، قُتل خلالها عنصرين اثنين على الأقل وجرح آخرين من الطرفين.

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