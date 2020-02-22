القوات التركية والفصائل الموالية لها تجددان قصفهما على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب 

23 فبراير,2020
أقل من دقيقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدف محيط مدينة تل رفعت ومحور حربل وتل عجار وكفر أنطون وعين دقنة ومطحنة فيصل وأحرص وكشتعار وتنب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب. 
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 فبراير/شباط، قصفا من المدفعية التركية استهدف قرية المالكية الخاضعة لنفوذ القوات الكردية شمال حلب، فيما قصفت القوات الكردية مدينة إعزاز بعدة قذائف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

22 فبراير,2020

مخلفات الحرب في ريف درعا تقتل ضابطا في قوات النظام 

المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال مدني على يد الفصائل المدعومة من أنقرة في عفرين
22 فبراير,2020

الشرطة العسكرية تقتل قياديا في الفصائل الموالية لتركيا.. واستنفار أمني في عفرين شمال حلب 

22 فبراير,2020

قصف مكثف واشتباكات عنيفة جنوب إدلب.. ونحو 140 ضربة جوية تستهدف منطقة ” بوتين-أردوغان”

22 فبراير,2020

الانفلات الأمني يتواصل في مناطق نفوذ “قسد”.. انفجار عبوتين ناسفتين في مدينة الرقة يتسبب في خسائر بشرية 