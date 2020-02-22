القوات التركية والفصائل الموالية لها تجددان قصفهما على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدف محيط مدينة تل رفعت ومحور حربل وتل عجار وكفر أنطون وعين دقنة ومطحنة فيصل وأحرص وكشتعار وتنب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 فبراير/شباط، قصفا من المدفعية التركية استهدف قرية المالكية الخاضعة لنفوذ القوات الكردية شمال حلب، فيما قصفت القوات الكردية مدينة إعزاز بعدة قذائف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.