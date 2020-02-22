القوات التركية تقصف مواقع قوات النظام في ريف حلب.. وقصف مدفعي يستهدف ريفي حلب وإدلب.. ونحو 160 ضربة جوية تستهدف منطقة ” بوتين-أردوغان”

قصفت قوات النظام البرية قرى الأبزمو وكفرنوران والأتارب ودارة عزة. في سياق ذلك، ردت القوات التركية في دارة عزة وبلدة التوامة بالقصف على مواقع قوات النظام في ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، لا تزال قرى ريف إدلب الجنوبي تتعرض لقصف مدفعي مكثف، حيث استهدفت قوات النظام كل من كفرنبل وحاس والنقير وكفرسجنة والبارة والشيخ دامس وسرمين وقميناس، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، على محور تل النار بريف إدلب الجنوبي. كما استهدفت الفصائل المقاتلة تجمعات قوات النظام في بلدة مدايا في ريف إدلب الجنوبي.

ورصد “المرصد السوري” استمرار القصف الجوي من الطائرات الحربية الروسية، حيث استهدفت كل من كفرنبل وحزارين ومحاور ريف إدلب الجنوبي. وبذلك، يرتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية إلى 123، استهدفت كل من كفرنبل والبارة واحسم وبينين والفطيرة وسرجة وجوزف وأماكن أخرى بجبل الزاوية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي. كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 26، استهدفت مناطق في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي.

كما وثق المرصد السوري منذ ساعات، استشهاد طفلة جراء قصف جوي روسي على قرية جوزف بجبل الزاوية.